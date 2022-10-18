Электронные ярмарки вакансий в Брестской области и Лунинецком районе

В Брестской области до конца октября проведут семь электронных ярмарок вакансий, сообщила главный специалист отдела содействия занятости населения и профессиональной подготовки безработных комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Наталья Макарова.

Три электронных ярмарки вакансий намечены на 20 октября. Они пройдут в Барановичах, Пружанском и Ивановском районах, на следующий день — в Пинске. В этом городе о своем участии заявили семь предприятий: ОАО «Полесье», Пинский автобусный парк, «Кузлитмаш», «Пинский мясокомбинат», холдинговая компания «Пинскдрев», Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги и ЗАО «Амкодор-Пинск». Брестчанам предлагают подыскать работу в онлайн-режиме 26 октября. Жителям Лунинецкого района такая возможность представится 27 октября, Брестского района — 28 октября.

К ярмарке вакансий можно присоединиться, перейдя на сайт e-vacancy.by. Работники кадровой службы онлайн ответят на вопросы соискателей. Желающие смогут получить консультации и узнать об условиях труда, направить резюме и получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.

«В электронных ярмарках вакансий могут участвовать организации любой формы собственности из разных регионов страны. Многие предприятия готовы организовывать обучение. Такой опыт, например, распространен в торговле, промышленности. Некоторые наниматели предлагают работникам жилье», — отметила Наталья Макарова.

По оперативным данным, на предприятиях и в организациях Брестской области насчитывается почти 11,9 тыс. свободных рабочих мест. В ноябре в регионе планируется провести 12 электронных ярмарок вакансий.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram