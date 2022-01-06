Электросчетчик не «считает». Как быть? Рассказывает специалист (Лунинецкий район)

Что делать, если прибор учета электрической энергии оказался неисправным? Кто будет оплачивать ремонт или замену?

Отвечает мастер по эксплуатации средств учета Лунинецкого района электрических сетей Андрей Нагорный:

– В соответствии с Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17.10.2011 №1394 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 25.05.2020 №309) гражданин при обнаружении повреждения средства расчетного учета электроэнергии и (или) срыва пломбы (пломб), установленных на нем, а также на другом оборудовании (автоматическом выключателе и т.п.), обязан сообщить об этом в энергоснабжающую организацию по телефону 2-73-52.

В случае выявления признаков вмешательства в работу средства расчетного учета, вне зависимости от принадлежности, ремонт, замена, метрологическое обслуживание, восстановление (при необходимости) выполняется за счет абонента. Если ремонт либо восстановление средства расчетного учета, принадлежащего энергоснабжающей организации, невозможны, абонент возмещает величину ущерба, причиненного организации в размере стоимости нового идентичного прибора учета и затрат на его замену.

В случае отсутствия признаков вмешательства в работу есть два варианта решения проблемы. Если средство расчетного учета принадлежит абоненту, то ремонт, замена, метрологическое обслуживание, восстановление (при необходимости) выполняется за его счет, если энергоснабжающей организации – на безвозмезд-ной основе для абонента.

Лунинецкий РЭС также информирует о необходимости ежемесячной оплаты потребленной электроэнергии в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. За просрочку платежей взимается пеня в установленном законодательством порядке – 0,3 процента от неуплаченной в установленный срок суммы платежа за каждый день просрочки.

По возникшим вопросам обращайтесь в абонентский отдел Лунинецкого РЭС по телефону 2-73-52.