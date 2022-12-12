Электроснабжение восстановлено в 38 пострадавших от непогоды деревнях Брестской области

В Брестской области 11 декабря перебои с электроснабжением наблюдались в 38 населенных пунктах. Все неполадки устранены, сообщили в РУП «Брестэнерго».

Под тяжестью мокрого снега падали деревья, порывы ветра набрасывали сломанные ветки на провода. Перебои с электроснабжением наблюдались в 38 населенных пунктах юго-западного региона. Повреждения зафиксированы на 26 линиях электропередачи 10 кВт.

«Последствия непогоды больше всего были ощутимы в Пинском районе. Там снегопад и ветер временно оставили без электроснабжения 14 населенных пунктов, — рассказали в «Брестэнерго». — Энергетики все выходные работали на поврежденных линиях, оперативно велись аварийно-восстановительные работы. В результате до 21.00 11 декабря все линии восстановлены».

Энергетики Брестской области продолжают работать в усиленном режиме.

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