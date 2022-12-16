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«Елка желаний»: дарим радость детям (Лунинецкий район)

16.12.2022
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В предновогодние дни традиционно лунинчане совершают все больше добрых дел. В районе организовывается множество различных благотворительных акций. Одну из них проводит Белорусский Красный Крест.

Как рассказала председатель районной организации Татьяна Коцуба, цель благотворительной кампании «Елка желаний» – поздравить с Новым годом детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации: из многодетных, неполных и опекунских семей, с инвалидностью, а также беженцев или вынужденных мигрантов.

До 14 января 2023 года в офис организации по адресу: г. Лунинец, ул. Гагарина, 3 можно принести как уже сформированные подарки, так и просто игрушки (новые и б/у в хорошем состоянии), конфеты и канцелярские товары.

Подробности акции можно узнать по телефонам: 2-38-47 или +375-29-362-17-02.

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