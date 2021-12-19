Эмиль Чечко рассказал про шокирующие факты убийств беженцев. Европа молчит (видео)

История с польским военным, который накануне пересек границу Беларуси и попросил в нашей стране политического убежища, получила продолжение. Белорусские депутаты потребовали международного расследования всех фактов, о которых рассказал военнослужащий.

Издевательства над беженцами, которые в попытках попасть в Германию, пересекают польский рубеж – не самые шокирующие. Польских солдат вынуждают убивать людей. И иностранцев, и своих. Об этом тоже рассказал Эмиль Чечко – бежавший из-за несогласия с режимом Варшавы и нежелания участвовать в преступлениях Польши.