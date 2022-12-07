Энергетики Брестской области из-за непогоды перешли на усиленный режим работы, сообщили в РУП «Брестэнерго».

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий на территории юго-западного региона. Идет мокрый снег, возможно усиление ветра. «Энергетики работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем. Налипание мокрого снега и сильный ветер могут приводить к обрыву линий электропередачи. В таких ситуациях энергетики оперативно выезжают на устранение повреждений», — подчеркнули в «Брестэнерго».

Специалисты рекомендуют остерегаться оборванных проводов. При обнаружении повреждений линии электропередачи не стоит приближаться к этому место ближе 8 м. Об аварийной ситуации нужно немедленно сообщить по телефонам 144 или 115

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