Эрдоган наградил руководителя отряда «ЗУБР» МЧС за участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган вручил государственную награду за помощь в ликвидации последствий землетрясения начальнику РОСН «ЗУБР» Игорю Зарембо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организованную онлайн-трансляцию награждения.

Церемония награждения состоялась в Президентском дворце в Анкаре. Реджеп Эрдоган вручил награды командирам зарубежных поисково-спасательных отрядов, участвовавших в ликвидации последствий разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке Турции 6 февраля, а также главам дипломатических миссий стран, оказавшим Турции помощь в это трудное время.

Из рук президента Турции медаль получил начальник Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси Игорь Зарембо, благодарственное письмо от имени министра иностранных дел Турции — Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Виктор Рыбак.

belta.by

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