Общество

Еремич: при разработке изменений в Конституцию будут учтены предложения молодежи

При разработке изменений в Конституцию будут учтены и предложения молодежи. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Божена Еремич, которая вошла в состав Конституционной комиссии.

Божена Еремич отметила, что для нее большая честь принимать участие в работе комиссии. “Глава государства сказал, что необходимо подключить молодежь к работе над проектом. Включение в состав комиссии для меня стало приятной неожиданностью. Горжусь этим, но понимаю и то, насколько большая ответственность возложена на всех членов комиссии”, – подчеркнула она.

По ее словам, работа над предложениями по изменениям в Конституцию – тяжелый и кропотливый труд, поэтому она дополнительно изучит опыт других стран. “Активно будем обсуждать возможные изменения и во время диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами. Конечно, я как представитель молодежи планирую посетить вузы, колледжи, школы, встретиться с учащимися, аккумулировать их мнения. Голос молодежи при разработке предложений об изменении Конституции будет услышан”, – уверена собеседница.

Божена Еремич по специальности юрист. “Для меня работа в комиссии также станет отличной профессиональной практикой, позволит получить неоценимый профессиональный опыт”, – подчеркнула она

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