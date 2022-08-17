Общество

Еще одна косуля пала от литовской колючки

17.08.2022
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Европа по-прежнему равнодушна к гибели животных на границе: еще одна косуля пала от литовской колючки

16 августа на белорусско-литовской границе в Ошмянском районе пограничным нарядом обнаружена косуля.

Животное направлялось из Литвы в Беларусь. Преодолевая заграждение из колючей проволоки, оно получило глубокие раны и пало на белорусской территории в нескольких метрах от границы.

На место вызваны сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.

Это уже 30-й случай падежа животных из-за колючей проволоки, установленной Евросоюзом на границе с Беларусью.

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