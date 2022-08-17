Общество
Еще одна косуля пала от литовской колючки
Европа по-прежнему равнодушна к гибели животных на границе: еще одна косуля пала от литовской колючки
16 августа на белорусско-литовской границе в Ошмянском районе пограничным нарядом обнаружена косуля.
Животное направлялось из Литвы в Беларусь. Преодолевая заграждение из колючей проволоки, оно получило глубокие раны и пало на белорусской территории в нескольких метрах от границы.
На место вызваны сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.
Это уже 30-й случай падежа животных из-за колючей проволоки, установленной Евросоюзом на границе с Беларусью.