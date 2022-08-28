Общество

«Если кто-то не готов, заставим. Не может — научим». Лукашенко об инициативе на местах

28.08.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от руководителей на местах большей инициативности в принятии решений и активной работы. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов

«Если кто-то и не готов, заставим. Не может — научим, если надо подучить. Ну а кто не хочет — вы знаете мою политику. Не знаю, недостаток это мой или нет, я человек военный. «Делай как я» — в армии такой принцип. Я всегда такую проповедую политику. И если я сегодня раздеваюсь и бегаю по стране, шевелюсь, ну, так я не позволю кому-то просто сложив руки сидеть. И умные люди, заметив это, побегут следом», — заявил Президент.

«Кто отстанет и упадет, ну что ж, поднимем, на другую должность переведем. Кто будет вредить, тоже знаете, что будет. Надо раздеваться и бежать. Бежать, даже если вот такая жара», — образно выразился глава государства.

belta.by

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