Общество

«Есть что-то новое — завтра мы там будем». Лукашенко рассказал, как выбирает маршруты своих поездок

17.08.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию рассказал, как он выбирает маршруты своих поездок

«Уже пошел вал обращений людей, вот «почему Президент к нам не приедет?» и так далее. У нас ведь тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди приехать по разным причинам: приехал — что-то сделали, посмотреть на Президента, он должен посмотреть. Должен сказать, чтобы люди понимали, что несколько тысяч — я все равно не успею побывать там. Наверное, и не совсем правильно, если я буду мотаться по всем точкам без выбора. Я еду туда, где можно увидеть что-то новое», — сказал Александр Лукашенко.

Президент привел в пример недавний визит в Мядельский район. Там вовлекли в оборот брошенные земли и фактически с нуля создали хорошее хозяйство. В планах у главы государства посетить одно из хозяйств под Гродно: «Чем-то губернатор хочет нас удивить. Посмотрим, чем».

«То есть если что-то есть новое, надо об этом говорить. И не для того, чтобы только мне посмотреть. А для того, чтобы это внедрять и осваивать в стране, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Давайте на-гора что-то новое — мы поедем, посмотрим и будем осваивать».

В Смолевичском районе Президент ознакомился с деятельностью Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию, который занимается селекцией сельскохозяйственных растений и производством оригинальных семян. «Такого нигде нет. Этому может позавидовать любое государство в мире. Поэтому, если есть что-то новое, завтра мы там будем смотреть, чтобы распространить на всю страну», — отметил глава государства.

belta.by

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