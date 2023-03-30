«Есть вопросы!» Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинецком районе

30 марта профсоюзный правовой прием провел правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Анатолий Петручик.

Любой желающий смог получить консультации по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а так же, касающихся норм трудового законодательства.

Правовой прием проводился в центр детского творчества Лунинца. К инспектору обратилось пять жителей города. Поддержку в проведении приема оказывала помощник прокурора Лунинецкого района Екатерина Ярошевич.

Вопросы, с которыми обратились к правовому инспектору жители города Лунинца, касались порядка суммирования трудовых отпусков; контрактной формы найма; порядка подтверждения стажа работы с особыми условиями труда; о порядке предоставления трудовых отпусков; о предоставлении социального отпуска по требованию работника; о порядке направления на работу в детский оздоровительный лагерь.

— Практика проведения профсоюзных правовых приемов непосредственно в организациях и на предприятиях делает правовую помощь более доступной, дает возможность каждому получить ответы на интересующие вопросы и разрешить проблемные ситуации. В день, когда проходит правовой прием, любой желающий, без ограничений, может получить квалифицированную юридическую помощь, — так прокомментировал традиционное мероприятие, проводимое под эгидой профсоюзов, председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

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