Эстафету «Защитники Отечества» провели в Лунине (Лунинецйкий район)

В Лунинской СШ провели военно-патриотическую эстафету «Защитники Отечества» , посвященную Дню защитников Отечества

В соревнованиях приняли участие 3 команды: учащиеся 5-6 классов, 8-11 классов и педагоги учреждения. Конкурсы были самые различные: от теории до конкретных умений и ловкости в стрельбе, преодолении препятствий, сноровке, смекалке.

Лучшие участники награждены грамотами, а все участники получили сладкие призы

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома