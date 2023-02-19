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Эстафету «Защитники Отечества» провели в Лунине (Лунинецйкий район)

19.02.2023
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В Лунинской СШ провели военно-патриотическую эстафету «Защитники Отечества» , посвященную Дню защитников Отечества 

В соревнованиях приняли участие 3 команды: учащиеся 5-6 классов, 8-11 классов и педагоги учреждения. Конкурсы были самые различные: от теории до конкретных умений и ловкости в стрельбе, преодолении препятствий, сноровке, смекалке.

Лучшие участники награждены грамотами, а все участники получили сладкие призы

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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