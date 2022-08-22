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«Эти ребята умеют и работать, и отдыхать» В Лунинецком районе прошёл туристический слёт (фоторепортаж)

22.08.2022
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20-21 августа на базе ЗРЗ «Средняя Припять» прошел районный туристический слет.вкотором приняло участие три команды.
 
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
 
Первое место завоевала команда -ОАО «Вулькавский рассвет»;
 
Второе место — команда ЦОДБО Лунинецкого района;
 
Третье место  — команда «Лунинецкое ЖКХ».
 
Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж
 
 
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