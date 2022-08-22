ЗдоровьеМикашевичиМолодежьНовости районаОбщество
«Эти ребята умеют и работать, и отдыхать» В Лунинецком районе прошёл туристический слёт (фоторепортаж)
20-21 августа на базе ЗРЗ «Средняя Припять» прошел районный туристический слет.вкотором приняло участие три команды.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Первое место завоевала команда -ОАО «Вулькавский рассвет»;
Второе место — команда ЦОДБО Лунинецкого района;
Третье место — команда «Лунинецкое ЖКХ».
Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж