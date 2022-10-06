«Этнический немец в Лунинецком районе, авиарейс «Пинск-Солигорск» с транзитом через наш район и в ДОКе всегда рады посетителям!» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 октября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 7 октября:
— Безопасность – превыше всего или Если хочешь мира – готовься к войне
— Эксперты – о том, получилось ли Западу изолировать Россию и Беларусь
— Высокія ўзнагароды лунінчан
— Лунінецкія арганізацыі — лідары ў будаўніцтве
— Герои, подвиги, время. Степан Трофимович Лобко из Лобчи Лунинецкого района
— Этнический немец уехал из Германии и живёт в Лунинецком районе
— Бывает же такое! Авиарейс “Пинск – Давид-Городок – Лунинец – Чучевичи – Солигорск”
— Цэнтр культуры, адпачынку і жыцця
— Хто нарадзіўся, хто ажаніўся… ў Лунінецкім раёне
— Происшествия в Лунинецком районе. Подробности
— Молитва за мир в Лунинецком районе
— Победы к юбилею лунинецкой команды. У нас классные спортсмены!
— Новые правила пользования газом в быту
— Сквер с оттенком ностальгии в Лунинце
— Сходите в ДОК – не пожалеете!