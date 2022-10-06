«Этнический немец в Лунинецком районе, авиарейс «Пинск-Солигорск» с транзитом через наш район и в ДОКе всегда рады посетителям!» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 октября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 7 октября:

— Безопасность – превыше всего или Если хочешь мира – готовься к войне

— Эксперты – о том, получилось ли Западу изолировать Россию и Беларусь

— Высокія ўзнагароды лунінчан

— Лунінецкія арганізацыі — лідары ў будаўніцтве

— Герои, подвиги, время. Степан Трофимович Лобко из Лобчи Лунинецкого района

— Этнический немец уехал из Германии и живёт в Лунинецком районе

— Бывает же такое! Авиарейс “Пинск – Давид-Городок – Лунинец – Чучевичи – Солигорск”

— Цэнтр культуры, адпачынку і жыцця

— Хто нарадзіўся, хто ажаніўся… ў Лунінецкім раёне

— Происшествия в Лунинецком районе. Подробности

— Молитва за мир в Лунинецком районе

— Победы к юбилею лунинецкой команды. У нас классные спортсмены!

— Новые правила пользования газом в быту

— Сквер с оттенком ностальгии в Лунинце

— Сходите в ДОК – не пожалеете!