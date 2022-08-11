Общество

«Это не должно безнаказанно пройти». Лукашенко об «отжиме» белорусской доли в порту Клайпеды

11.08.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принять меры в связи с тем, что белорусская сторона была фактически лишена собственности в клайпедском порту. Соответствующее заявление он сделал на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции

Глава государства обратил внимание, что помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде. Как известно, с 2013 года «Беларуськалий» является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ.

«Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», — обратился Александр Лукашенко к участникам совещания.

«Отжали», — уточнил премьер-министр Роман Головченко.

«Это не должно безнаказанно пройти, — подчеркнул Президент. — Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, «отжали» (речь о санатории «Белоруссия» в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. — Прим. БЕЛТА), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра»

belta.by

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