«Это просто прелесть!» Кони, пони и ослики дарят душевную теплоту и радость жизни в Лунинецком районе

Желаете прокатиться с ветерком в бричке, запряженной породистым рысаком, полюбоваться на миниатюрных пони или познакомиться с семьей Шрека и малышкой Фионой, тогда вам точно в Кожан-Городок Лунинецкого района. В КСУП «Городокский» три года назад начали заниматься сохранением и разведением лошадей, находящихся под угрозой исчезновения. Это полесская аборигенная популяция и белорусская упряжная порода. А еще здесь комфортно себя чувствуют три забавных ослика и четыре пони.

Невозможно не восхищаться красотой и грацией, силой и благородством лошадей! Удивительные и прекрасные, умные и чуткие – эти длинногривые красавцы влюбляют в себя с первого взгляда. Не зря говорят, что лошади – восьмое чудо света, божественные создания, олицетворение свободы, силы и отваги.

Влюбленные в лошадей

У директора «Городокского» Сергея Дублянина в буквальном смысле слова горят глаза, когда говорит об этих прекрасных созданиях. Они – его детище, в них – его душа. А разве могло быть иначе, ведь любовь к быстроногим скакунам привил дедушка, в хозяйстве у которого всегда были лошади.

Сергей Аркадьевич с ностальгией вспоминает свое счастливое детство: летние каникулы на берегу своенравной Горыни, табун, пасущийся в сочных лугах полуденного солнца, себя, босоногого и загорелого, верхом на вороном красавце и самое лучшее место на всем земном шаре – дедушкину деревню Бережное, что на Столинщине. Очарование лошадьми, их природной красотой, пластикой и благородством останется в сердце навсегда. И здесь, в Кожан-Городке, он смог воплотить свою мечту в реальность – открыл конеферму, да не простую, а племенную. Этот статус был получен в октябре 2021 года.

Кстати, в Беларуси существует всего два племенных конехозяйства по разведению полесской породы – это ОАО «Полесская нива», что в деревне Ремель Столинского района и КСУП «Городокский».

Сегодня здесь содержатся 89 лошадок, в основном полесской и белорусской упряжной породы. А начинали всего с нескольких голов, которых закупили у фермерского хозяйства «Юлиан» и в филиале «Невель» Пинского мясокомбината, таким образом спасая коней от печальной участи пойти на убой

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– В Кожан-Городке и раньше занимались лошадьми, – рассказывает директор. – От бывшего колхоза «Маяк коммунизма» хорошо сохранилась старая конюшня с добротными денниками и просторной выгульной площадкой. Таким образом животных разместить нам было где.

Хозяйство делает ставку на разведение и популяризацию полесских лошадей, которые, к сожалению, в силу различных причин, оказались на грани исчезновения. Задача стоит непростая – сохранить и увеличить популяцию данной породы, которая, как считают заводчики, берет свое начало от лесных тарпанов. Действительно, даже не посвященному в тонкости коневодства человеку видно, как отличается полесская упряжная от белорусской. Жеребцы невысокого роста, в холке достигают 140-142 сантиметра, но очень крепкие и выносливые, работящие и послушные, привыкшие к мошкаре и неприхотливы в еде.

– У вас, наверняка, есть свои любимцы? – интересуюсь у Сергея Аркадьевича.

– Я их всех обожаю, – отвечает руководитель хозяйства. – Каждая из них – неповторима и уникальна.

Удивительно, но всех своих подопечных Сергей Дублянин знает по именах.

– Вот это наша красавица Василиса, постоянная участница выставок, – проводя небольшую экскурсию по ферме, рассказывает увлеченный лошадьми директор. – Знакомьтесь, племенной жеребец – четырехлетка Каспар.

Вороной масти конь прядет ушами, фыркает. Словно понимает, что разговор идет о нем. Рука так и тянется погладить шелковистую гриву. Писаный красавец – глаз не оторвать.

– Не бойтесь. Они все спокойные, покладистые и любопытные, – отмечает наш гид.

Теплой бархатной мордочкой тянется ко мне кобыла белорусской упряжной породы по кличке Карина. Сожалею, что не прихватила с собой гостинца. Очаровывает своим необыкновенным пятнистым окрасом шетлендской породы пони Мишель, в соседнем деннике стоит милашка Искорка, которая скоро станет мамой.

В загоне целой семьей принимают воздушные ванны ослики – папа Шрек, мама Маша и маленькая, смешная Фиона, которая появилась на свет в феврале. Общаясь с этими необыкновенными животными, испытываешь чувство умиротворения, восторга и в то же время ощущаешь колоссальный прилив энергии.

– А лошадей можно у вас купить?

– Пожалуйста. Более двадцати голов уже продали, – говорит Сергей Дублянин. – В среднем цена варьирует от двух тысяч рублей. Приобретают, как для хозяйства, так и в агроусадьбы. Продаем всем желающим, но только не для убоя. Это я никоим образом не приемлю.

На конеферме работают люди, которые в своих подопечных души не чают – это Михаил Казун, Василий Андруш и Тамара Куней. К лошадям они относятся как к детям. Знают каждой характер, повадки и пристрастия. У Тамары Васильевны для животных всегда припрятаны гостинцы.

– Очень они уж любят полакомиться яблоками или морковкой, – говорит женщина. – Шрек яблоки просто обожает. Смотрите, высунул сквозь изгородь мордочку – ждет угощения.

Трудятся здесь энтузиасты, по-настоящему влюбленные в лошадей, как и ведущий коневод Михаил Казун. Работа на конеферме тяжелая, ручная. Но усталость как рукой снимает, глядя на длинногривых красавцев. Общаясь с ними, ты получаешь взамен нечто большее, так отмечают работники фермы.

Михаил – прирожденный коневод. Полушутя говорит, что просто помешан на конях. Здесь его второй дом. Со своими грациозными питомцами он всегда и везде: на выставки возит, учит ходить как под седлом, так и в упряжке.

– Лошади – удовольствие не из дешевых, – говорит мужчина. – Одна только упряжь стоит немалых денег. Сбруя, чтобы запрячь лошадь или пони в бричку, обойдется в полторы тысячи рублей, столько же стоит и экипировка для верховой езды.

Городокский рай

Кстати, для всех желающих на конеферме организуются экскурсии. На захватывающую прогулку по окрестностям древнего местечка можно отправиться как в бричке, так и верхом. Цены очень даже доступные. К примеру, прокатиться верхом взрослому человеку обойдется всего в 8 рублей, а ребенку на пони – 5 рублей, езда на бричке будет стоит 15 рублей. А посмотреть в Кожан-Городке есть на что: это и памятник деревянного зодчества Свято-Николаевская церковь, придорожная часовня девятнадцатого века, что находится на улице Советской, которая когда-то называлась Замковой, а позже Панской. Ощутить дыхание времени можно у подножия Видиуш-горы, где по преданию похоронен великий римский поэт Овидий, а также на валах старого городища, которое датируется 5 веком до нашей эры, или услышать мелодичный шелест 500-летнего дуба, где любил отдыхать и слагать стихи, бывая в имении местных помещиков, Адам Мицкевич.

Сергей Дублянин приглашает всех желающих в «Городокский рай», чтобы увидеть красоту и грациозность местных рысаков, с головой окунуться в историю полесского края, отдохнуть на берегу Припяти или местного озера, отведав вкусной душистой ухи, секретом приготовления которой владеют только в Кожан-Городке.

Планов у Сергея Аркадьевича громадье. Это дальнейшее развитие коневодства, обустройство агроусадьбы, где в скором времени появятся еще два новосела – пущанские зубры.

Екатерина Яцушкевич.

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