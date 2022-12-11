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Евгений Веренич проходит национальный отбор на «Славянский базар-2023»

11.12.2022
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В Брестской области подвели итоги регионального этапа к конкурсам «Славянского базара-2023», сообщает телеграм-канал «Брестчина культурная»

 Итак, победители отбора по Брестской области в детском  конкурсе:
1. София Рустамова (г.Брест);
2. Арина Шурхай (г.Брест);
3. Елизавета Цуприк (г.Брест);
4. Сафина Матеша (Барановичский район);
5. Ксения Масибут (г.Барановичи).

Среди взрослых участников на второй этап национального отбора прошли:
1. Евгений Веренич (Лунинецкий район);
2. Анна Дрозд (Барановичский район);
3. Дарья Рудко (Барановичский район);
4. Ксения Борушко (г.Барановичи);
5. Максим Тимаков (г.Барановичи).

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