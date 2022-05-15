Общество

Европейская «колючка» на границе с сентября 2021 года убила 19 животных

15.05.2022
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Вблизи белорусско-литовской границы обнаружен очередной павший лось. Инцидент произошел 12 мая в Ошмянском районе, передает Телеграм-канал Пограничного комитета Беларуси.

Преодолев заграждение, лось не смог выпутаться из колючки, потерял много крови и пал. На место происшествия прибыли представители инспекции охраны животного и растительного мира.

«Концертина», установленная сопредельными странами ЕС на границе с Беларусью, уже убила 16 лосей, 2 косули и зубра. Однако информация о данных фактах существует только в белорусских СМИ. Европейская «свободная» пресса предпочитает умалчивать о том, что показывать невыгодно или не разрешено.

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