Вблизи белорусско-литовской границы обнаружен очередной павший лось. Инцидент произошел 12 мая в Ошмянском районе, передает Телеграм-канал Пограничного комитета Беларуси.

Преодолев заграждение, лось не смог выпутаться из колючки, потерял много крови и пал. На место происшествия прибыли представители инспекции охраны животного и растительного мира.

«Концертина», установленная сопредельными странами ЕС на границе с Беларусью, уже убила 16 лосей, 2 косули и зубра. Однако информация о данных фактах существует только в белорусских СМИ. Европейская «свободная» пресса предпочитает умалчивать о том, что показывать невыгодно или не разрешено.