Европейская неделя мобильности пройдет с 16 по 22 сентября

С 16 по 22 сентября 2021 года Республика Беларусь в седьмой раз присоединится к европейской неделе мобильности (ЕНМ).

Снижение выбросов от мобильных источников достигается в основном за счет обновления парка транспортных средств автомобилями высоких экологических классов и улучшения качества топлива.

В Брестской области в рамках проведения кампании ЕНМ ежегодно проводятся мероприятия по привлечению внимания к проблеме вредного воздействия автомобилей на состояние окружающей среды.

Для организации проведения ЕНМ в районе разработан План мероприятий, в том числе проведение экологической акции «День без автомобиля», которой завершается ЕНМ – 22 сентября. Акция направлена на привлечение внимания населения к решению экологической проблемы по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей и улучшению условий его проживания. Приглашаем жителей района, присоединится к акции и 22 сентября использовать в качестве средств передвижения общественный транспорт, велосипеды, а также передвигаться пешком. Руководством филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» открытого акционерного общества «Брестоблавтотранс» принято решение в рамках проведения акции 22 сентября в общественном транспорте предоставить возможность бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на транспортное средство.