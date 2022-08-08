Факт засорения леса выявлен Лунинецким лесхозом
5 августа в 11 часов 50 минут фотоловушка Лунинецкого лесхоза зафиксировала факт засорения леса в квартале №30 Микашевичского лесничества.
Нарушитель установлен, ведется административный процесс по ч.1 ст. 16.22 КоАП Республики Беларусь
По информации Лунинецкого лесхоза
Справочно:
Статья 16.22. Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности
1. Загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.
2. Загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, отходами или сточными водами либо иным способом –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.