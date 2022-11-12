«ФАКТОР.BY уроженки Лунинца, благоустройство в Микашевичах и «хэппи-энд» для скандалистов» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 11 ноября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 11 ноября:

— Нормативные правовые акты в развитие обновленной Конституции и формирование ВНС

— Станция будущего в Брестской области

— Михаил ИЛЬЮЧИК: «Любить землю и не бояться трудностей»

— Губить нельзя возрождать. Беда в Беловежской пуще

— «ФАКТОР.BY» нашей землячки Светланы Хартонович

— Триумф лунинчан в Минске

— В Микашевичах на один красивый уголок станет больше

— Чарующая магия роз и металла семьи Лебедевских из Лунинца

— В суде Лунинецкого района: если дело пахнет «бензином»…

— «Хэппи-энд» для скандалистов на Лунинетчине

— Госконтроль: нарушения в сфере строительства

— Самые дорогие и дешёвые автомобили в Лунинецком районе

— Малахов и Еремеевич: что осталось за кадром?