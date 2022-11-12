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«ФАКТОР.BY уроженки Лунинца, благоустройство в Микашевичах и «хэппи-энд» для скандалистов» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 11 ноября

12.11.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 11 ноября:

 — Нормативные правовые акты в развитие обновленной Конституции и формирование ВНС

 — Станция будущего в Брестской области

 — Михаил ИЛЬЮЧИК: «Любить землю и не бояться трудностей»

 — Губить нельзя возрождать. Беда в Беловежской пуще

 — «ФАКТОР.BY»  нашей землячки Светланы Хартонович

 — Триумф лунинчан в Минске

 — В Микашевичах на один красивый уголок станет больше

 — Чарующая магия роз и металла семьи Лебедевских из Лунинца

 — В суде Лунинецкого района: если дело пахнет «бензином»…

 — «Хэппи-энд» для скандалистов на Лунинетчине

 — Госконтроль: нарушения в сфере строительства

 — Самые дорогие и дешёвые автомобили в Лунинецком районе

— Малахов и Еремеевич: что осталось за кадром?

 

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