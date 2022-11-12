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«ФАКТОР.BY уроженки Лунинца, благоустройство в Микашевичах и «хэппи-энд» для скандалистов» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 11 ноября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 11 ноября:
— Нормативные правовые акты в развитие обновленной Конституции и формирование ВНС
— Станция будущего в Брестской области
— Михаил ИЛЬЮЧИК: «Любить землю и не бояться трудностей»
— Губить нельзя возрождать. Беда в Беловежской пуще
— «ФАКТОР.BY» нашей землячки Светланы Хартонович
— Триумф лунинчан в Минске
— В Микашевичах на один красивый уголок станет больше
— Чарующая магия роз и металла семьи Лебедевских из Лунинца
— В суде Лунинецкого района: если дело пахнет «бензином»…
— «Хэппи-энд» для скандалистов на Лунинетчине
— Госконтроль: нарушения в сфере строительства
— Самые дорогие и дешёвые автомобили в Лунинецком районе
— Малахов и Еремеевич: что осталось за кадром?