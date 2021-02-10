Федерация профсоюзов создаёт экспертную группу по вопросам цен и тарифов

Основная задача экспертов будет заключаться в консультациях ФПБ по основным направлениям государственной политики в области ценообразования на стадии ее разработки с оценкой последствий изменения цен или тарифов для населения.

Группа также будет анализировать ситуацию на потребительских рынках как в Республике Беларусь, так и за ее пределами и устанавливать причины, повлиявшие на рост цен или тарифов. Анализировать всю цепочку ценообразования, чтобы исключить возможность спекуляций со стороны участников рынка. Речь о поставщиках, производителях и продавцах, в том числе крупных торговых сетях.

В Федерации профсоюзов пояснили, что речь не идет о подмене работы регуляторов этой сферы. Профсоюзы намерены усилить роль экспертной поддержки, в том числе и со стороны независимых экспертов, при реализации ценовой политики в нашей стране. Согласно договорённостям, достигнутым между правительством, профсоюзами и нанимателями, данная политика должна обеспечивать ценовую стабильность и доступность для населения важнейших товаров и услуг.