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«Фейки о дронах-камикадзе над Лунинцем, вручение ордена Матери в райцентре, новый начальник отдела по образованию и другие события за последнюю неделю в Лунинецком районе
Новости прошедшей недели с 17 по 23 октября
17 кастрычніка — дзень нараджэння раённай газеты «Лунінецкія навіны»!
В Лунинецком районе орден Матери вручили восьми многодетным мамам
В Лунинецком районе новый начальник отдела по образованию райисполкома
Чушь про дроны-камикадзе над Лунинцем или Фейкомёт от бывшей жительницы Лунинца Светланы Гарды
На «Граните» провели конкурсы профмастерства среди водителей и экскаваторщиков
В Лунинце состоялась торжественная регистрация новорождённых в День отца
Жительница Лунинецкого района в передаче Андрея Малахова. Как это было
В Микашевичах КВНщики устроили «вынос мозга» (Лунинецкий район)
Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Лунинецком районе
Чествование работников и ветеранов РУПП «Гранит»