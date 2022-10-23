МикашевичиНовости районаОбщество

«Фейки о дронах-камикадзе над Лунинцем, вручение ордена Матери в райцентре, новый начальник отдела по образованию и другие события за последнюю неделю в Лунинецком районе

23.10.2022
29

Новости прошедшей недели с 17 по 23 октября

17 кастрычніка — дзень нараджэння раённай газеты «Лунінецкія навіны»!

В Лунинецком районе орден Матери вручили восьми многодетным мамам

В Лунинецком районе новый начальник отдела по образованию райисполкома

Чушь про дроны-камикадзе над Лунинцем или Фейкомёт от бывшей жительницы Лунинца Светланы Гарды

На «Граните» провели конкурсы профмастерства среди водителей и экскаваторщиков

В Лунинце состоялась торжественная регистрация новорождённых в День отца

Жительница Лунинецкого района в передаче Андрея Малахова. Как это было

В Микашевичах КВНщики устроили «вынос мозга» (Лунинецкий район)

Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Лунинецком районе

Чествование работников и ветеранов РУПП «Гранит»

 

 

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Паромная переправа Лунинец — Столин временно не работает

Паромная переправа Лунинец — Столин временно не работает

23.10.2022
Photo of Чествование работников и ветеранов РУПП «Гранит» (Микашевичи, Лунинецкий район)

Чествование работников и ветеранов РУПП «Гранит» (Микашевичи, Лунинецкий район)

22.10.2022
Photo of Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Микашевичах (фоторепортаж)

Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Микашевичах (фоторепортаж)

22.10.2022
Photo of Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

22.10.2022
Photo of Отключение электроэнергии в Лунинце

Отключение электроэнергии в Лунинце

22.10.2022
Photo of В Микашевичах КВНщики устроили «вынос мозга» (Лунинецкий район)

В Микашевичах КВНщики устроили «вынос мозга» (Лунинецкий район)

21.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть