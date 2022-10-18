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Фейкомёт от бывшей жительницы Лунинца Светланы Гарды

18.10.2022
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Сегодня бывшая жительница Лунинца Светлана Гарда в своей медиапомойке выдала очередной фейк о том, что якобы в райцентре видели дрон-камикадзе, который направился в сторону Украины.

Причём дамочка ссылается на свой же пост от 8 октября, в котором она писала про дроны в Лунинце. Самое смешное. Что в тот же день все оппопомойки беглых на перегонки начали сообщать, что это фейк. В этот же день появился пост и у Гарды, где свою же чушь она ставит под вопрос. Действительно, не сообщать же, что работа на укронеонацистов сопряжена с большим количеством фейков, а кушать ведь хочется….  

Никогда такого не было, и вот опять)))))

Кстати, свидетельство об государственной регистрации сетевого издания Светланы Гарды аннулировано 5 октября да и многие материалы, размещаемые ею являются  экстремистскими 

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