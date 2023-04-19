Фермерские хозяйства в состоянии заместить привозную продукцию отечественной. Речь о полешуках

В Беларуси фермерские хозяйства в состоянии заместить привозную импортную продукцию отечественной. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Леонид Заяц по итогам встречи с фермерами Столинского района и представителями торговых сетей, которая прошла в Барановичах

«Цель нашей встречи — сблизить экономические интересы производителей плодоовощной продукции с торговыми сетями. Ведь эта продукция должна лечь на прилавки для потребителей республики. Здесь речь идет об импортозамещении. Раньше мы ввозили в республику раннюю капусту, картофель, морковь, свеклу. У фермерских хозяйств Столинского района есть возможность заместить этот продукт на отечественный. Смысл в том, чтобы упорядочить работу фермерских хозяйств, которые производят огромное количество овощей, для того, чтобы продукция была вовремя поставлена на полки наших магазинов», — сказал Леонид Заяц.

Это вторая встреча вице-премьера с фермерами Столинского района. Она стала своеобразным продолжением начатого полтора месяца назад разговора. В этот раз участники обсуждали объемы, виды продукции и сроки ее поставок в торговую сеть. «Фермеры высказали пожелание реализовать в этом году порядка 20 тыс. т овощной продукции. Капусты ранней в июне предполагается поставить 3 тыс. т и 10 тыс. т — в июле. Также потребителям будут поставлены ранний картофель, свекла, лук. Цены на эту продукцию будут ниже импортных», — отметил вице-премьер.

Вместе с тем в Столинском районе, где выращивание плодоовощной продукции для многих является семейным бизнесом, существует проблема с ее хранением. Вопрос строительства теплиц и овощехранилищ также обсуждался на встрече. «В межсезонный период в республике недостаточно производится огурцов, томатов. Учитывая накопленный практический опыт, в том числе столинских фермеров, имеет смысл рассмотреть возможность оказания содействия в выделении банковских кредитов для строительства современных овощехранилищ, которые бы сохраняли качество продукции от поля до прилавка», — сказал Леонид Заяц.

Так, будет сформирован перечень перспективных объектов, представленных фермерскими хозяйствами. Этот перечень будет рассмотрен в Министерстве сельского хозяйства и включен в программу аграрного бизнеса, которая предусматривает выделение кредитных ресурсов на беспроцентной основе. Кредит согласно бизнес-плану Банк развития выдаст на срок окупаемости объекта.

Вице-премьер также обратил внимание участников совещания на реализуемую в стране программу по садоводству. «Президентом поставлена задача заместить завозные яблоки отечественными. Нам необходимо заложить в ближайшие два-три года 2 тыс. интенсивных садов с поливом и теми сортами, которые нужны потребителям. В стране разработана программа, мы увеличили финансирование — до Br20 тыс. на 1 га даем фермерскому хозяйству — тому, кто способен сегодня заложить сад, обеспечить технологию и вырастить хороший урожай», — дополнил заместитель премьер-министра.

Резюмируя, он отметил: «Мы способны сегодня обеспечить своей овощной продукцией наших людей круглый год — республика в состоянии произвести то, что закупалось ранее за пределами».

В совещании приняли участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова, председатель правления Белкоопсоюза Олег Мацкевич

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