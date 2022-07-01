Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля

Первый масштабный фестиваль «Купалье» («Александрия собирает друзей») состоялся в 2010 году в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу реки Днепр. С тех пор праздник «Купалье» стал ежегодным знаковым событием для всей Беларуси и ее гостей.

2022 году праздник «Купалье» пройдет 9-10 июля.

На территории «Купальского поля» будет организована работа тематических площадок:

– «Зроблена ў Беларусi», на которой будет организована выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод» и СЗАО «Белджи»;

– «Александрыйская гасціна», представляющая собой торговые ряды из числа предприятий системы потребкооперации;

– «Гандлёвая суполка» – торговые ряды, в которых будут сформированы «подворки», соответствующие названию каждого региона Беларуси;

– «Спадчына зямлі беларускай», в рамках которой разместится экспозиция, посвященная Году исторической памяти;

– экспозиции «Малая радзіма», предусматривающая посещение класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко;

– молодежной площадки с демонстрацией экспозиций учреждений профессионально-технического и среднего специального образования;

– экспозиции «Храним традиции, смотрим в будущее!», в рамках которой пройдут демонстрация макетов знаковых архитектурных объектов Могилевщины, традиционных народных ремесел, мастер-классы, тематические конкурсно-развлекательные мероприятия, лотерея, интерактивные квест-игры с посетителями;

– передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны;

– спортивной площадки, на которой пройдет республиканский турнир по пауэрлифтингу;

– павильона «Будет очень интересно» с презентацией моделей одежды концерна «Беллегпром».

В Молодежном пресс-центре «Александрия-2022» молодые журналисты региональных СМИ и блогеры презентуют свои проекты, а также республиканский семейный сельскохозяйственный проект ЦК ОО БРСМ «Властелин села».

Каждый регион Беларуси представит тематические площадки с творческими программами-презентациями, отражающими особенности праздников народного календаря. Более 500 мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Беларусь, свыше 80 мастеров из России, Казахстана, Таджикистана представят свое мастерство на выставке-ярмарке «Кола жыцця».

Кроме того, вниманию гостей будут представлены: концертные программы «Святкуем па-народнаму», «Мировые хиты. Дети. Новые голоса», «Адзіная ў свеце – радзіма мая!», «Витебск фестивальный», «Купальская легенда», «Пачуйце, землякі!», «Белыя крылы радзімы», демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А.М.Кулагина, концерт заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно, концерт-караоке солистов и коллективов Могилевской областной филармонии «Сны аб Беларусі» и многое другое.

Церемония торжественного открытия праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») состоится 9 июля в 17.00.

В 21.00 на главной концертной площадке начнется «Гала-концерт» – музыкальное путешествие «Есть на что посмотреть!» с участием звезд белорусской и российской эстрады

Билеты на гала-концерт можно приобрести на онлайн-сервисе продажи билетов kvitki.by, а также в кассе Могилевской областной филармонии (г.Могилев, Первомайская, 10). Цена билета – 40 рублей.

Для удобства гостей и участников праздника работает сайт республиканского праздника kupalle.by, где можно ознакомиться с программой мероприятий, узнать расписание движения поездов и автобусов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника.

Подробная программа праздника

9 июля (суббота)

11.00 – 24.00 Работа тематических площадок праздника:

”Будет очень интересно“

”Зроблена ў Беларусi“ – выставка продукции ОАО ”Минский тракторный завод“ и СЗАО ”БЕЛДЖИ“

”Кола жыцця“ – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий

”Александрыйская гасцiна“, ”Гандлёвая суполка“

”Спадчына зямлі беларускай“

”Молодежный пресс-центр ”Александрия-2022“

Молодежная площадка

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект ”Властелин села“

соревнование по скоростной сборке карт-пазлов Республики Беларусь ”Ведаю Беларусь“

спортивная площадка, республиканский турнир по пауэрлифтингу

работа передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

13.00 – 14.00, 16.00 – 17.00, 18.30 – 19.30 ”Свята цырка“ – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей

11.00 – 21.00 Работа экспозиции ”Малая радзіма“ с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и выставочного проекта ”Не святыя гаршкі лепяць“ в ГУО ”Александрийская средняя школа Шкловского района“, краеведческий музей.

Сценический подиум выставки-ярмарки ”Кола жыцця“

12.00 – 18.00, 19.00 – 20.30 “Святкуем па-народнаму”, тематические концертные программы с участием творческих коллективов областей Республики Беларусь, г.Минска с презентацией праздников белорусского народного календаря

18.15 – 18.45 Церемония награждения победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта ”Властелин села“

Малая концертная площадка

12.00 – 13.15 Концерт ”Мировые хиты-Дети. Новые голоса“ с участием талантливых детей Могилевской области – стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреатов международных фестивалей и конкурсов, в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов им.Л.Л.Иванова Могилевской областной филармонии

13.20 – 14.10 Концерт ”Адзіная ў свеце – радзіма мая!“ с участием творческих коллективов областей и г.Минска

14.10 – 14.40 Праздничная концертная программа творческих коллективов Дворца культуры тракторного завода

14.40 – 15.05 Концертная программа ”Витебск фестивальный“ творческих коллективов ГУ ”Центр культуры г.Витебск“

15.05 – 15.40 Концертная программа ”Купальская легенда“ заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца ”Медуница“ Могилевской областной филармонии

16.10 – 16.55 Интерактивная концертная программа ”Пачуйце, землякі!“ вокального ансамбля ”Весялуха“ Могилевской областной филармонии

17.00 – 17.45 Церемония открытия республиканского праздника ”Купалье“ (”Александрия собирает друзей“)

17.45 – 18.00 Показ новых коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна ”Беллегпром“

18.00 – 18.30 Концерт мастеров сцены Могилевской областной филармонии ”Белыя крылы радзімы“

Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)

18.30 – 19.30 Концерт заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно

19.30 – 20.30 Концерт-караоке ”Сны аб Беларусі“ с участием солистов Могилевской областной филармонии

23.30 – 03.00 Танцевальная шоу-программа ”Зажигай на Купалье!“

Главная концертная площадка

21.00 – 23.00 ”Гала-концерт“ – музыкальное путешествие

”Есть на что посмотреть!“ с участием звезд белорусской и российской эстрады

23.00 – 23.05 Праздничный фейерверк

В программе возможны изменения