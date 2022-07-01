Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля
Первый масштабный фестиваль «Купалье» («Александрия собирает друзей») состоялся в 2010 году в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу реки Днепр. С тех пор праздник «Купалье» стал ежегодным знаковым событием для всей Беларуси и ее гостей.
2022 году праздник «Купалье» пройдет 9-10 июля.
На территории «Купальского поля» будет организована работа тематических площадок:
– «Зроблена ў Беларусi», на которой будет организована выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод» и СЗАО «Белджи»;
– «Александрыйская гасціна», представляющая собой торговые ряды из числа предприятий системы потребкооперации;
– «Гандлёвая суполка» – торговые ряды, в которых будут сформированы «подворки», соответствующие названию каждого региона Беларуси;
– «Спадчына зямлі беларускай», в рамках которой разместится экспозиция, посвященная Году исторической памяти;
– экспозиции «Малая радзіма», предусматривающая посещение класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко;
– молодежной площадки с демонстрацией экспозиций учреждений профессионально-технического и среднего специального образования;
– экспозиции «Храним традиции, смотрим в будущее!», в рамках которой пройдут демонстрация макетов знаковых архитектурных объектов Могилевщины, традиционных народных ремесел, мастер-классы, тематические конкурсно-развлекательные мероприятия, лотерея, интерактивные квест-игры с посетителями;
– передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны;
– спортивной площадки, на которой пройдет республиканский турнир по пауэрлифтингу;
– павильона «Будет очень интересно» с презентацией моделей одежды концерна «Беллегпром».
В Молодежном пресс-центре «Александрия-2022» молодые журналисты региональных СМИ и блогеры презентуют свои проекты, а также республиканский семейный сельскохозяйственный проект ЦК ОО БРСМ «Властелин села».
Каждый регион Беларуси представит тематические площадки с творческими программами-презентациями, отражающими особенности праздников народного календаря. Более 500 мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Беларусь, свыше 80 мастеров из России, Казахстана, Таджикистана представят свое мастерство на выставке-ярмарке «Кола жыцця».
Кроме того, вниманию гостей будут представлены: концертные программы «Святкуем па-народнаму», «Мировые хиты. Дети. Новые голоса», «Адзіная ў свеце – радзіма мая!», «Витебск фестивальный», «Купальская легенда», «Пачуйце, землякі!», «Белыя крылы радзімы», демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А.М.Кулагина, концерт заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно, концерт-караоке солистов и коллективов Могилевской областной филармонии «Сны аб Беларусі» и многое другое.
Церемония торжественного открытия праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») состоится 9 июля в 17.00.
В 21.00 на главной концертной площадке начнется «Гала-концерт» – музыкальное путешествие «Есть на что посмотреть!» с участием звезд белорусской и российской эстрады
Билеты на гала-концерт можно приобрести на онлайн-сервисе продажи билетов kvitki.by, а также в кассе Могилевской областной филармонии (г.Могилев, Первомайская, 10). Цена билета – 40 рублей.
Для удобства гостей и участников праздника работает сайт республиканского праздника kupalle.by, где можно ознакомиться с программой мероприятий, узнать расписание движения поездов и автобусов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника.
Подробная программа праздника
9 июля (суббота)
11.00 – 24.00 Работа тематических площадок праздника:
”Будет очень интересно“
”Зроблена ў Беларусi“ – выставка продукции ОАО ”Минский тракторный завод“ и СЗАО ”БЕЛДЖИ“
”Кола жыцця“ – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий
”Александрыйская гасцiна“, ”Гандлёвая суполка“
”Спадчына зямлі беларускай“
”Молодежный пресс-центр ”Александрия-2022“
Молодежная площадка
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект ”Властелин села“
соревнование по скоростной сборке карт-пазлов Республики Беларусь ”Ведаю Беларусь“
спортивная площадка, республиканский турнир по пауэрлифтингу
работа передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны
13.00 – 14.00, 16.00 – 17.00, 18.30 – 19.30 ”Свята цырка“ – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей
11.00 – 21.00 Работа экспозиции ”Малая радзіма“ с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и выставочного проекта ”Не святыя гаршкі лепяць“ в ГУО ”Александрийская средняя школа Шкловского района“, краеведческий музей.
Сценический подиум выставки-ярмарки ”Кола жыцця“
12.00 – 18.00, 19.00 – 20.30 “Святкуем па-народнаму”, тематические концертные программы с участием творческих коллективов областей Республики Беларусь, г.Минска с презентацией праздников белорусского народного календаря
18.15 – 18.45 Церемония награждения победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта ”Властелин села“
Малая концертная площадка
12.00 – 13.15 Концерт ”Мировые хиты-Дети. Новые голоса“ с участием талантливых детей Могилевской области – стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреатов международных фестивалей и конкурсов, в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов им.Л.Л.Иванова Могилевской областной филармонии
13.20 – 14.10 Концерт ”Адзіная ў свеце – радзіма мая!“ с участием творческих коллективов областей и г.Минска
14.10 – 14.40 Праздничная концертная программа творческих коллективов Дворца культуры тракторного завода
14.40 – 15.05 Концертная программа ”Витебск фестивальный“ творческих коллективов ГУ ”Центр культуры г.Витебск“
15.05 – 15.40 Концертная программа ”Купальская легенда“ заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца ”Медуница“ Могилевской областной филармонии
16.10 – 16.55 Интерактивная концертная программа ”Пачуйце, землякі!“ вокального ансамбля ”Весялуха“ Могилевской областной филармонии
17.00 – 17.45 Церемония открытия республиканского праздника ”Купалье“ (”Александрия собирает друзей“)
17.45 – 18.00 Показ новых коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна ”Беллегпром“
18.00 – 18.30 Концерт мастеров сцены Могилевской областной филармонии ”Белыя крылы радзімы“
Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)
18.30 – 19.30 Концерт заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно
19.30 – 20.30 Концерт-караоке ”Сны аб Беларусі“ с участием солистов Могилевской областной филармонии
23.30 – 03.00 Танцевальная шоу-программа ”Зажигай на Купалье!“
Главная концертная площадка
21.00 – 23.00 ”Гала-концерт“ – музыкальное путешествие
”Есть на что посмотреть!“ с участием звезд белорусской и российской эстрады
23.00 – 23.05 Праздничный фейерверк
В программе возможны изменения