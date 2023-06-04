Фестиваль “Вытокi. Крок да Алiмпу”: победители Республиканского открытого творческого конкурса «Вытокі»

Победителем III Республиканского открытого творческого конкурса «Вытокі», который прошел в рамках спортивно-культурного фестиваля “Вытокi. Крок да Алiмпу”, по решению профессионального жюри стала арт-группа «КАША» Мирского сельского дома культуры Барановичского района.

Вокалистки Екатерина Сычевская, Александра Гесь и Дарья Рудко создали коллектив в 2017 году и уже имеют в своем арсенале немало наград. Теперь они смогут побороться в финале за главный приз конкурса – запись песни.

Лауреатом второй степени стал Максим Тимаков из Барановичей, а обладателем диплома лауреата третьей степени стала Дарья Рудко, солистка арт-группы «КАША».

zarya.by

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