Фестиваль “Вытокі” состоится 2-3 июня в Барановичах

Со 2 по 3 июня 2023 года праздник состоится в Барановичах.

В первый день «Вытоков» пройдут семинары «Актуальные вопросы подготовки спортсменов и пути их решения» с участием специалистов БГУФК и Высшей школы тренеров, специалистов спортивных организаций Гомельской области (ул. Парковая, 62, БарГУ, 14.00). Белорусская олимпийская академия организует свой семинар-практикум для учреждений дошкольного и общего среднего образования (ул. Парковая, 62, БарГУ, 15.00, корпус 4, аудитория 214). Во время его проведения участники познакомятся с олимпийскими ценностями и достижениями белорусских атлетов на главных стартах четырехлетия.

В Парке имени 30-летия ВЛКСМ (Молодой парк, 16.30) состоится художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами», организованный галереей «АртХаос». Тема работ в Барановичах – космос. Ребята смогут совершить путешествие по планетам Солнечной системы.

Рисунок нанесет команда профессиональных белорусских художников, а дети смогут принять участие в художественном оформлении прилегающей территории. Взрослые станут руководителями и помощниками юных творцов.

Вечернюю программу фестиваля открывает спектакль Национального академического драматического театра им. М.Горького (Городской ДК, пл.Ленина, 4а, 19.00). Организаторы представят работу известного творческого коллектива, которая с успехом проходит в Минске.

Первый день фестиваля завершится показом известной спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом (20.30).

Центральной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» 3 июня станет площадь Ленина.

Откроется праздник фестом «Капитал места», который познакомит с гастрономическими особенностями, строем и обрядами Брестчины (пл.Ленина, 12.00). Выставка-продажа «Белорусские бренды» представит продукцию белорусских предприятий, в том числе разработанную с участием НАН Беларуси (пл. Ленина, 11.00).

В 12.40 стартует олимпийский забег, в котором примут участие около 500 ребят до 9 лет. Планируется, что во время торжественной церемонии открытия Президент НОК Беларуси вручит сертификат

на 100 000 бел.руб. руководству региона на развитие физической культуры и спорта в Барановичах.

После церемонии торжественного открытия начнется одна из самых ожидаемых активностей – олимпийский квест. Каждый желающий в возрасте до 14 лет получит возможность принять участие в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы (с 13.00 до 17.00).

Активности будут организованы на 50 площадках по олимпийским видам спорта.

На «Вытоках» будет представлена новая интересная локация – «Игры нашего двора» (пл.Ленина, 13.30). Необходимо пройти 5 этапов квеста – «резиночка», «классики», «картошка», стрельба из рогатки и другие, за которые можно получить памятные сувениры от организаторов.

Дополнительно на фестивале будет организована площадка научно-практического центра спорта (РНПЦ) и НАДА.

В Барановичах пройдет финал областного этапа нового интеллектуально-образовательного проекта «Вытокi. Quiz» (пл.Ленина, 13.30). В конкурсе примут участие команды из каждого района Брестской области. Проект продолжится в каждом из городов, где состоятся «Вытокi-2023».

Развлекательная программа фестиваля 3 июня откроется в 17.00 презентацией коллекций одежды «Роднае-моднае» белорусских предприятий, дизайнеров и предпринимателей.

В этом году в культурной программе «Вытоков» проходит новый конкурс песенного текста «Вершы пра галоўнае». Жюри уже определило победителя в Брестской области. На текст автора профессиональный композитор напишет песню, которая будет исполнена на фестивале.

На главной сценической площадке определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе (пл.Ленина, 18.00). Лауреаты получат дипломы и призы, а также примут участие в мастер-классах ведущих наставников страны.

Фестивальная программа в Барановичах завершится 3 июня вечерним гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады (пл.Ленина, 20.00). В завершение праздника всех ожидает красочный фейерверк и дискотека – 23.00.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» продолжится в 2023 году в Слониме (16 – 17 июня), Глубоком (23 – 24 июня), Костюковичах (18 – 19 августа), Борисове (25 – 26 августа).

Справочно:





Впервые фестиваль состоялся в 2021 году.

– Наш фестиваль достиг своей цели. Все мероприятия проходили с большим успехом в разных районах с хорошим настроением и большой пользой, – отмечал Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.



По данным организаторов в фестивале за два года приняли участие более 206 300 тысяч человек.



Самым масштабным мероприятием фестиваля получился олимпийский квест – 64 200 участников.

Юные участники праздника получили более 35 тысяч призов.

Наиболее масштабным квестом стал спортивный конкурс в Речице, где около 7 тысяч ребят попробовали себя в различных видах спорта.

В 2022 году на фестивале прошел шоу-показ «Роднае-моднае». Более 20 белорусских предприятий смогли представить свою продукцию в рамках проекта.

«Вытокi» сложно представить без конкурса молодых вокалистов. В конкурсе приняли участие более 550 молодых артистов.

Вход на все мероприятия – бесплатный.

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь