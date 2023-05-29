Общество

Фестиваль “Вытокі” состоится 2-3 июня в Барановичах

29.05.2023
25

Со 2 по 3 июня 2023 года праздник состоится в Барановичах.

В первый день «Вытоков» пройдут семинары «Актуальные вопросы подготовки спортсменов и пути их решения» с участием специалистов БГУФК и Высшей школы тренеров, специалистов спортивных организаций Гомельской области (ул. Парковая, 62, БарГУ, 14.00). Белорусская олимпийская академия организует свой семинар-практикум для учреждений дошкольного и общего среднего образования (ул. Парковая, 62, БарГУ, 15.00, корпус 4, аудитория 214). Во время его проведения участники познакомятся с олимпийскими ценностями и достижениями белорусских атлетов на главных стартах четырехлетия.

В Парке имени 30-летия ВЛКСМ (Молодой парк, 16.30) состоится художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами», организованный галереей «АртХаос». Тема работ в Барановичах – космос. Ребята смогут совершить путешествие по планетам Солнечной системы.

Рисунок нанесет команда профессиональных белорусских художников, а дети смогут принять участие в художественном оформлении прилегающей территории. Взрослые станут руководителями и помощниками юных творцов.

Вечернюю программу фестиваля открывает спектакль Национального академического драматического театра им. М.Горького (Городской ДК, пл.Ленина, 4а, 19.00). Организаторы представят работу известного творческого коллектива, которая с успехом проходит в Минске.

Первый день фестиваля завершится показом известной спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом (20.30).

Центральной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» 3 июня станет площадь Ленина.

Откроется праздник фестом «Капитал места», который познакомит с гастрономическими особенностями, строем и обрядами Брестчины (пл.Ленина, 12.00). Выставка-продажа «Белорусские бренды» представит продукцию белорусских предприятий, в том числе разработанную с участием НАН Беларуси (пл. Ленина, 11.00).

В 12.40 стартует олимпийский забег, в котором примут участие около 500 ребят до 9 лет. Планируется, что во время торжественной церемонии открытия Президент НОК Беларуси вручит сертификат
на 100 000 бел.руб. руководству региона на развитие физической культуры и спорта в Барановичах.

После церемонии торжественного открытия начнется одна из самых ожидаемых активностей – олимпийский квест. Каждый желающий в возрасте до 14 лет получит возможность принять участие в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы (с 13.00 до 17.00).

Активности будут организованы на 50 площадках по олимпийским видам спорта.

На «Вытоках» будет представлена новая интересная локация – «Игры нашего двора» (пл.Ленина, 13.30). Необходимо пройти 5 этапов квеста – «резиночка», «классики», «картошка», стрельба из рогатки и другие, за которые можно получить памятные сувениры от организаторов.

Дополнительно на фестивале будет организована площадка научно-практического центра спорта (РНПЦ) и НАДА.

В Барановичах пройдет финал областного этапа нового интеллектуально-образовательного проекта «Вытокi. Quiz» (пл.Ленина, 13.30). В конкурсе примут участие команды из каждого района Брестской области. Проект продолжится в каждом из городов, где состоятся «Вытокi-2023».

Развлекательная программа фестиваля 3 июня откроется в 17.00 презентацией коллекций одежды «Роднае-моднае» белорусских предприятий, дизайнеров и предпринимателей.

В этом году в культурной программе «Вытоков» проходит новый конкурс песенного текста «Вершы пра галоўнае». Жюри уже определило победителя в Брестской области. На текст автора профессиональный композитор напишет песню, которая будет исполнена на фестивале.

На главной сценической площадке определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе (пл.Ленина, 18.00). Лауреаты получат дипломы и призы, а также примут участие в мастер-классах ведущих наставников страны.

Фестивальная программа в Барановичах завершится 3 июня вечерним гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады (пл.Ленина, 20.00). В завершение праздника всех ожидает красочный фейерверк и дискотека – 23.00.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» продолжится в 2023 году в Слониме (16 – 17 июня), Глубоком (23 – 24 июня), Костюковичах (18 – 19 августа), Борисове (25 – 26 августа).

Справочно:

Впервые фестиваль состоялся в 2021 году.

– Наш фестиваль достиг своей цели. Все мероприятия проходили с большим успехом в разных районах с хорошим настроением и большой пользой, – отмечал Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

По данным организаторов в фестивале за два года приняли участие более 206 300 тысяч человек.

Самым масштабным мероприятием фестиваля получился олимпийский квест – 64 200 участников.

Юные участники праздника получили более 35 тысяч призов.

Наиболее масштабным квестом стал спортивный конкурс в Речице, где около 7 тысяч ребят попробовали себя в различных видах спорта.

В 2022 году на фестивале прошел шоу-показ «Роднае-моднае». Более 20 белорусских предприятий смогли представить свою продукцию в рамках проекта.
«Вытокi» сложно представить без конкурса молодых вокалистов. В конкурсе приняли участие более 550 молодых артистов.

Вход на все мероприятия – бесплатный.

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Беларусь: спасение Риты Юшкевич зависит от всех нас!

Беларусь: спасение Риты Юшкевич зависит от всех нас!

29.05.2023
Photo of Уроки Белгорода, могут ли украинские диверсанты атаковать Беларусь, каким будет ответ

Уроки Белгорода, могут ли украинские диверсанты атаковать Беларусь, каким будет ответ

29.05.2023
Photo of Педагоги отдохнули по полной на природе в Лунинецком районе

Педагоги отдохнули по полной на природе в Лунинецком районе

29.05.2023
Photo of Горячую воду отключат в Микашевичах с 5 по 16 июня

Горячую воду отключат в Микашевичах с 5 по 16 июня

29.05.2023
Photo of “Вопросы и их решения” Ситуация в медицине Брестской области

“Вопросы и их решения” Ситуация в медицине Брестской области

29.05.2023
Photo of Белорусские спасатели прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров

Белорусские спасатели прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров

29.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть