Фестиваль «Вытокi» в Барановичах посетило 100 тысяч человек

Масштабный культурно-спортивный фестиваль «Вытокi», проходивший в Барановичах 2-3 июня, вызвал большой интерес не только у жителей региона, но и у многочисленных гостей из других уголков Брестчины и всей республики.

По подсчетам организаторов, всего фестиваль посетило 100 000 человек.

Вечером же одномоментно праздничные мероприятия посещали 30 000 зрителей.

Информация Наш край

Скриншот из видео Барановичского горисполкома

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