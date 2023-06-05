Общество

Фестиваль «Вытокi» в Барановичах посетило 100 тысяч человек

05.06.2023
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Масштабный культурно-спортивный фестиваль «Вытокi», проходивший в Барановичах 2-3 июня, вызвал большой интерес не только у жителей региона, но и у многочисленных гостей из других уголков Брестчины и всей республики.

По подсчетам организаторов, всего фестиваль посетило 100 000 человек.

Вечером же одномоментно праздничные мероприятия посещали 30 000 зрителей.

Информация Наш край

Скриншот из видео Барановичского горисполкома

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