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Фестиваль «Зажги свою звезду» состоялся в Лунинце

03.12.2022
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В Международный день инвалидов в Центре детского творчества Лунинца состоялся фестиваль “Зажги свою звезду». Особенные ребята вместе с воспитанниками ЦДТ, педагогами и родителями порадовали своими песнями и стихами.

Концертные номера еще раз подтвердили, что у наших мальчиков и девочек талант поистине безграничный!

Благодарность за их творчество выразили главные специалисты: отдела по образованию райисполкома — Алла Профит, райкома БРСМ — Людмила Ковалевич и председатель районной организации Белорусского Красного Креста Татьяна Коцуба. Они же вручили ребятам подарки.

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