Фильм о преступлениях Легиона французских добровольцев на белорусских землях в годы Второй мировой войны покажут во Франции

Французский журналист, режиссер исторических документальных фильмов, основатель компании Histodoc Серж де Сампиньи (Serge de Sampigny) снимает в Беларуси авторский документальный фильм «ЛФД: огнем и мечом», посвященный преступлениям Легиона французских добровольцев (ЛФД) на белорусских землях в годы Второй мировой войны,

Сценарным планом фильма предусмотрены натурные съемки в нескольких белорусских населенных пунктах Березинского и Борисовского района Минской области, в том числе деревнях Котово, Сыч, Черневичи.

По словам режиссера, не помнить свою историю, не сохранять историческое наследие равно смерти. Он признался, что цель работы и жизни в том числе видит в том, чтобы сохранить и передать эти события. «Для меня важно задать вопросы этим бабушкам, которые были свидетелями тех событий, потому что им есть что рассказать», — сказал он.

Во Франции есть деревня, в которой истребили 600 жителей. В Беларуси таких деревень тысячи и об этом необходимо говорить, не молчать, уверен журналист.

Работа над фильмом займет не менее года. После того его покажут в эфире государственного телеканала.

Серж де Сампиньи является автором ряда признанных критиками и известных публике киноработ, среди которых «Муссолини, первый фашист», «В голове эсэсовцев», «Они освободили Париж» и т.д

belta.by

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