2022 - Год исторической памятиОбщество

Фильм о преступлениях Легиона французских добровольцев на белорусских землях в годы Второй мировой войны покажут во Франции

02.11.2022
29

Французский журналист, режиссер исторических документальных фильмов, основатель компании Histodoc Серж де Сампиньи (Serge de Sampigny) снимает в Беларуси авторский документальный фильм «ЛФД: огнем и мечом», посвященный преступлениям Легиона французских добровольцев (ЛФД) на белорусских землях в годы Второй мировой войны,

Сценарным планом фильма предусмотрены натурные съемки в нескольких белорусских населенных пунктах Березинского и Борисовского района Минской области, в том числе деревнях Котово, Сыч, Черневичи.

По словам режиссера, не помнить свою историю, не сохранять историческое наследие равно смерти. Он признался, что цель работы и жизни в том числе видит в том, чтобы сохранить и передать эти события. «Для меня важно задать вопросы этим бабушкам, которые были свидетелями тех событий, потому что им есть что рассказать», — сказал он.

Во Франции есть деревня, в которой истребили 600 жителей. В Беларуси таких деревень тысячи и об этом необходимо говорить, не молчать, уверен журналист.

Работа над фильмом займет не менее года. После того его покажут в эфире государственного телеканала.

Серж де Сампиньи является автором ряда признанных критиками и известных публике киноработ, среди которых «Муссолини, первый фашист», «В голове эсэсовцев», «Они освободили Париж» и т.д

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Наш общий дом» В Лунинецком районе пройдёт районный субботник 5 ноября

«Наш общий дом» В Лунинецком районе пройдёт районный субботник 5 ноября

02.11.2022
Photo of Фотофакт: неделя озеленения в депо Лунинец

Фотофакт: неделя озеленения в депо Лунинец

02.11.2022
Photo of В Микашевичах масштабно отметят День военной разведки 5 ноября (Лунинецкий район)

В Микашевичах масштабно отметят День военной разведки 5 ноября (Лунинецкий район)

02.11.2022
Photo of В Брестской области с выпускников-бюджетников, не отработавших установленное время, взыскали более 500 тысяч рублей

В Брестской области с выпускников-бюджетников, не отработавших установленное время, взыскали более 500 тысяч рублей

02.11.2022
Photo of Житель Ганцевичского района пытался угнать два автомобиля

Житель Ганцевичского района пытался угнать два автомобиля

02.11.2022
Photo of «Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

«Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

02.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть