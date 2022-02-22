Фильмы в кинотеатре “Октябрь” г. Лунинец с 23 по 27 февраля
23.02.2022 среда
14:30 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D
Производство Франция, Канада
16:10 Триллер «Гонка со временем» 16+ 2D
Производство
17:50 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D
Производство Россия
19:50 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D
Производство Россия
22:10 Мелодрама, комедия, музыка «Первый встречный» 12+ 2D
Производство США
24.02.2022 четверг
13:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D
Производство Франция, Канада
15:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D
Производство Германия, Австрия
17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D
Производство Россия
19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D
Производство Россия
21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D
Производство США, Канада
25.02.2022 пятница
13:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D
Производство Франция, Канада
15:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D
Производство Германия, Австрия
17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D
Производство Россия
19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D
Производство Россия
21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D
Производство США, Канада
26.02.2022 суббота
12:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D
Производство Франция, Канада
14:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D
Производство Германия, Австрия
17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D
Производство Россия
19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D
Производство Россия
21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D
Производство США, Канада
27.02.2022 воскресенье
12:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D
Производство Франция, Канада
14:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D
Производство Германия, Австрия
17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D
Производство Россия
19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D
Производство Россия
21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D
Производство США, Канада