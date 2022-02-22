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Фильмы в кинотеатре “Октябрь” г. Лунинец с 23 по 27 февраля

22.02.2022
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23.02.2022 среда 

14:30 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D

Производство   Франция, Канада

16:10 Триллер «Гонка со временем» 16+ 2D

Производство  

17:50 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D

Производство   Россия

19:50 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D

Производство   Россия

22:10 Мелодрама, комедия, музыка «Первый встречный» 12+ 2D

Производство   США

24.02.2022 четверг

13:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D

Производство   Франция, Канада

15:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D

Производство   Германия, Австрия

17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D

Производство   Россия

19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D

Производство   Россия

21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D

Производство   США, Канада

25.02.2022 пятница

13:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D

Производство   Франция, Канада

15:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D

Производство   Германия, Австрия

17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D

Производство   Россия

19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D

Производство   Россия

21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D

Производство   США, Канада

26.02.2022 суббота

12:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D

Производство   Франция, Канада

14:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D

Производство   Германия, Австрия

17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D

Производство   Россия

19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D

Производство   Россия

21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D

Производство   США, Канада

27.02.2022 воскресенье

12:00 Мультфильм, приключения, семейный «Пламенное сердце» 6+ 2D

Производство   Франция, Канада

14:00 Мультфильм, приключения, семейный «Лунные приключения» 6+ 2D

Производство   Германия, Австрия

17:00 Драма, спорт «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 2D

Производство   Россия

19:30 Драма, комедия, семейный «Папы» 6+ 2D

Производство   Россия

21:30 Мюзикл, драма, мелодрама «Сирано» 12+ 2D

Производство   США, Канада

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