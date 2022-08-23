Физлица смогут приобретать деловую древесину в лесхозах

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №294, которым в новой редакции излагаются правила реализации древесины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ принят в целях усовершенствования порядка реализации древесины физическим и юридическим лицам, а также удовлетворения спроса на нее на внутреннем рынке.

Указом упрощается порядок реализации деловой древесины для физических лиц, которые смогут напрямую обращаться в лесхозы для ее приобретения. Уточняется перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возможна продажа древесины вне биржевых торгов из фонда облисполкома. Оптимизируются биржевые механизмы проведения торговых сессий по продаже древесины на внутренний рынок.

Изменения вступают в силу через месяц после официального опубликования указа.

Как сообщалось БЕЛТА, поручение о том, чтобы удешевить лес для строительства домов, Президент Беларуси Александр Лукашенко дал во время посещения производственного кооператива имени В.И. Кремко в Гродненском районе 18 августа. Глава государства поручил продумать меры, чтобы удешевить это сырье, в частности для строительства жилья в сельской местности.

«Сейчас жилье — дороговизна жуткая. Больше всего подорожал лес. И я так лечу над страной — кругом лес, — отметил белорусский лидер. — Леса море. Порой мы не успеваем его переработать. А если переработали, распилили на доску (бревно я запретил вывозить) и вывезли за границу. А наши люди бешеные деньги должны платить за то, чтобы дом построить — деревянный дом».

«У нас есть дерево. Почему крестьянам не продать по дешевке этот лес. И этот дом будет в 10 раз дешевле. А дальше уже и человек будет шевелиться, и руководитель. Но эти дома, если мы льготируем таким образом, должны быть арендными. Они у него (предприятия. — Прим. БЕЛТА) в собственности должны быть. Потому что человек построит забесплатно — и ушел. А может, льготировать и людей, которые и не работают в сельском хозяйстве, но здесь живут. Но уже не так, как тех крестьян, — предложил один из вариантов глава государства. — То есть надо посмотреть, как удешевить лес для строительства жилых домов. Но начинать надо с деревни. И все должно быть прозрачно. Чохом нельзя ничего делать».

Глава государства также не исключил, что по прошествии определенного времени работы в организации можно предоставить людям право выкупа таких домов, но в первую очередь надо удешевить это строительство. «Нам надо удешевить это жилье. Это безобразие, что мы имеем лес, а люди или платят бешеные деньги… А коль высокая цена, все хотят, а построить не могут. За зиму нам надо продумать этот вопрос», — сказал Александр Лукашенко.

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