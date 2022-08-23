Общество

Физлица смогут приобретать деловую древесину в лесхозах

23.08.2022
26

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №294, которым в новой редакции излагаются правила реализации древесины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ принят в целях усовершенствования порядка реализации древесины физическим и юридическим лицам, а также удовлетворения спроса на нее на внутреннем рынке.

Указом упрощается порядок реализации деловой древесины для физических лиц, которые смогут напрямую обращаться в лесхозы для ее приобретения. Уточняется перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возможна продажа древесины вне биржевых торгов из фонда облисполкома. Оптимизируются биржевые механизмы проведения торговых сессий по продаже древесины на внутренний рынок.

Изменения вступают в силу через месяц после официального опубликования указа.

Как сообщалось БЕЛТА, поручение о том, чтобы удешевить лес для строительства домов, Президент Беларуси Александр Лукашенко дал во время посещения производственного кооператива имени В.И. Кремко в Гродненском районе 18 августа. Глава государства поручил продумать меры, чтобы удешевить это сырье, в частности для строительства жилья в сельской местности.

«Сейчас жилье — дороговизна жуткая. Больше всего подорожал лес. И я так лечу над страной — кругом лес, — отметил белорусский лидер. — Леса море. Порой мы не успеваем его переработать. А если переработали, распилили на доску (бревно я запретил вывозить) и вывезли за границу. А наши люди бешеные деньги должны платить за то, чтобы дом построить — деревянный дом».

«У нас есть дерево. Почему крестьянам не продать по дешевке этот лес. И этот дом будет в 10 раз дешевле. А дальше уже и человек будет шевелиться, и руководитель. Но эти дома, если мы льготируем таким образом, должны быть арендными. Они у него (предприятия. — Прим. БЕЛТА) в собственности должны быть. Потому что человек построит забесплатно — и ушел. А может, льготировать и людей, которые и не работают в сельском хозяйстве, но здесь живут. Но уже не так, как тех крестьян, — предложил один из вариантов глава государства. — То есть надо посмотреть, как удешевить лес для строительства жилых домов. Но начинать надо с деревни. И все должно быть прозрачно. Чохом нельзя ничего делать».

Глава государства также не исключил, что по прошествии определенного времени работы в организации можно предоставить людям право выкупа таких домов, но в первую очередь надо удешевить это строительство. «Нам надо удешевить это жилье. Это безобразие, что мы имеем лес, а люди или платят бешеные деньги… А коль высокая цена, все хотят, а построить не могут. За зиму нам надо продумать этот вопрос», — сказал Александр Лукашенко.

belta.by

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Шок Европы! Экономия, дефицит, должники, космические тарифы, насекомые вместо мяса (видео)

Шок Европы! Экономия, дефицит, должники, космические тарифы, насекомые вместо мяса (видео)

23.08.2022
Photo of Чарговы фотаконкурс «Лунінецкіх навін» — «Сучасніца»!

Чарговы фотаконкурс «Лунінецкіх навін» — «Сучасніца»!

23.08.2022
Photo of Прыём грамадзян праводзяць — дэпутат, а таксама намеснік старшыні райвыканкама (Лунінецкі раён)

Прыём грамадзян праводзяць — дэпутат, а таксама намеснік старшыні райвыканкама (Лунінецкі раён)

23.08.2022
Photo of В Микашевичах проводят испытания тепловых сетей. Временно не будет горячей воды (Лунинецкий район)

В Микашевичах проводят испытания тепловых сетей. Временно не будет горячей воды (Лунинецкий район)

23.08.2022
Photo of Соберём детей в школу вместе! В Лунинецком районе профсоюз работников АПК помогает многодетным семьям

Соберём детей в школу вместе! В Лунинецком районе профсоюз работников АПК помогает многодетным семьям

23.08.2022
Photo of В Беларуси до конца года отремонтируют 77 мостов. в том числе через р. Ясельда на 47-м км автодороги Р8 Лунинец — Пинск

В Беларуси до конца года отремонтируют 77 мостов. в том числе через р. Ясельда на 47-м км автодороги Р8 Лунинец — Пинск

22.08.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть