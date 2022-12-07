Физлица в Беларуси в январе-ноябре продали на $135,9 млн валюты больше, чем купили

В январе — ноябре 2022 года физлица в Беларуси продали на $135,9 млн иностранной валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка,

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в январе — ноябре составил $9,032 млрд, проданной — $9,168 млрд. При этом в ноябре население сформировало чистый спрос на иностранную валюту в сумме $131,5 млн.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в январе — ноябре выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили на $926,6 млн валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе — ноябре составил $24,719 млрд, проданной — $23,792 млрд.

За ноябрь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $24,5 млн.

belta.by

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