ОбществоЭкономика

Физлица в Беларуси в январе-ноябре продали на $135,9 млн валюты больше, чем купили

07.12.2022
28

В январе — ноябре 2022 года физлица в Беларуси продали на $135,9 млн иностранной валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, 

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в январе — ноябре составил $9,032 млрд, проданной — $9,168 млрд. При этом в ноябре население сформировало чистый спрос на иностранную валюту в сумме $131,5 млн.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в январе — ноябре выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили на $926,6 млн валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе — ноябре составил $24,719 млрд, проданной — $23,792 млрд.

За ноябрь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $24,5 млн.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Энергетики Брестской области из-за непогоды перешли на усиленный режим работы

Энергетики Брестской области из-за непогоды перешли на усиленный режим работы

07.12.2022
Photo of В Лунинце двое студентов будут судить за мошенничество

В Лунинце двое студентов будут судить за мошенничество

07.12.2022
Photo of Централизованные экзамены выпускники школ будут сдавать с 14 по 21 мая

Централизованные экзамены выпускники школ будут сдавать с 14 по 21 мая

07.12.2022
Photo of Один шаг – уже достижение. Денис Мартыновский из Синкевич (Лунинецкий район)

Один шаг – уже достижение. Денис Мартыновский из Синкевич (Лунинецкий район)

07.12.2022
Photo of ЗАЧЕМ ГОСДЕП СПОНСИРУЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПОЛЬШИ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ? (видео)

ЗАЧЕМ ГОСДЕП СПОНСИРУЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПОЛЬШИ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ? (видео)

07.12.2022
Photo of На территории Беларуси проводится проверка системы реагирования на акты терроризма

На территории Беларуси проводится проверка системы реагирования на акты терроризма

07.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть