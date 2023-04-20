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ФК «Лунинец» и «Микашевичи» сыграют с соперниками в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги

20.04.2023
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22 апреля 2023 года в Иваново составится футбольный матч между командами ФК «Лунинец» и ФК «Иваново» в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги.

Начало в 17.00

23 апреля 2023 года в Микашевичах составится футбольный матч между командами ФК «Микашевичи» и ФК «Ганцевичи» в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги.

Начало в 13.00

 

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