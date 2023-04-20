ФК «Лунинец» и «Микашевичи» сыграют с соперниками в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги

22 апреля 2023 года в Иваново составится футбольный матч между командами ФК «Лунинец» и ФК «Иваново» в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги.

Начало в 17.00

23 апреля 2023 года в Микашевичах составится футбольный матч между командами ФК «Микашевичи» и ФК «Ганцевичи» в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги.

Начало в 13.00