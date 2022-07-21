Фонды недопомощи Bysol и ByHelp: как обманывали белорусов (видео)

Самая крупная махинация 2020 года – инициативы по сбору денег и персональных данных белорусов Bysol и ByHelp.

Имя этого человека неоднократно звучало в наших эфирах – это Андрей Стрижак, человек который аккумулирует вокруг себя все пожертвования, которые диаспоры, иностранные фонды выделяют на белорусов якобы пострадавших от режима.

Однако на деле ни о какой помощи речи не идёт, она не доходит до самих белорусов, чьими персональными данными Стрижак пользуется для личного обогащения.

—Подставное руководство для офисов Bysol в Литве и Нидерландах;

—Липовые отчеты и потеря крупных сумм;

—Данные финансового аудита деятельности так называемых фондов помощи.

Смотрите в фильме «Бандсол: Лохотрон для альтруиста».