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Форум ТИБО-2022. И тут представители Лунинецкого района одни из лучших!!!
На площадке Международного специализированного форума ТИБО-2022 в г. Минске прошла церемония награждения победителей национального отборочного этапа Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию.
Лунинчанка Евгения Мукалова стала лауреатом II степени, представив свою работу в номинации «Роббо-команда 11-14».
Подробности в газете «Лунінецкія навіны» за 17 июня