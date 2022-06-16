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Форум ТИБО-2022. И тут представители Лунинецкого района одни из лучших!!!

16.06.2022
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Евгения Мукалова с одним из своих преподавателей - Петром Хвостовым

На площадке Международного специализированного форума ТИБО-2022 в г. Минске прошла церемония награждения победителей национального отборочного этапа Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию.

Лунинчанка Евгения Мукалова стала лауреатом II степени, представив свою работу в номинации «Роббо-команда 11-14».

Подробности в газете «Лунінецкія навіны» за 17 июня

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