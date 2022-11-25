Фотофакт: Алина Богдан из Лунинца приняла участие в телевизионном проекте «Я знаю!»

Ученица 6 «Б» класса СШ N1 Лунинца Алина Богдан стала участником интеллектуальной игры «Я знаю». 18 ноября она приняла участие в съёмках передачи в Минске.

О результатах её участия узнаем в феврале 2023 года, когда в эфир выйдет шоу на канале Беларусь 1.

Сопровождала и поддерживала участницу конкурса Татьяна Степановна Дубинич, учитель русского языка и литературы.

Подробности читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 25 ноября

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