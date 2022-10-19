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Фотофакт: аллея отца появилась в Лунинце

19.10.2022
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Памятную аллею отца высадили на территории строящейся досуговой площадки для пенсионеров и инвалидов отделений дневного пребывания и круглосуточного проживания ГУ «Лунинецкий ТЦСОН».

Мероприятие было приурочено к Неделе родительской любви. В закладке аллеи приняли активное участие работники ГУ «Лунинецкий ТЦСОН», учащиеся УО «Лунинецкий государственный аграрный колледж» и помощник благочинного по социальным вопросам иерей Алексий Ильючик. 

К участникам мероприятия обратилась директор территориального центра социального обслуживания населения Тамара Потурай:  «Мы первый год отмечаем этот праздник, но уверены, что с каждым годом он будет наполняться знаковыми событиями и традициями. Неделя родительской любви позволяет нам ощутить, что Республика Беларусь – большая и дружная семья. И мы должны понимать, что семья – самая надежная опора в наше время. И чем сильнее будет семья, тем спокойнее будет мир. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, любовь и достаток, чтобы подчеркнуть мир и спокойствие в нашей синеокой Беларуси».

 

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