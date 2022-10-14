Фотофакт: лунинчане на международном форуме в Пскове

Представители Лунинецкого района в составе республиканской делегации в эти дни принимают участие в 11-й встрече городов-побратимов Беларуси и России, посвященной укреплению Союзного государства в условиях внешних вызовов и угроз.

Форум проходит в Пскове. От Лунинецкого района в нём участвуют: председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Аксенова и заместитель генерального директора РУПП «Гранит» Сергей Литвицкий