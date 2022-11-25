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Фотофакт: лунинчане на закрытии третьего трудового семестра Брестской области
Торжественное закрытие третьего трудового семестра Брестской области прошло в Центре молодежного творчества Бреста, в котором приняли участие и лунинчане
В ходе мероприятия награждены лучшие командиры, комиссары, бойцы студенческих отрядов, а так же отмечены штабы трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений образования, территориальные штабы и лучшие наниматели Брестской области.
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