Фотофакт: Людмила Сорока из ОАО «Дворецкий» отмечена на республиканском уровне (Лунинецкий район)

В Гродно состоялось выездное заседание президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК, на котором Почетной грамотой Республиканского комитета за добросовестное отношение к труду, активную работу по защите трудовых, профессиональных, социально-экономических прав и законы интересов членов профсоюза и в связи с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывавшей промышленности награждена Людмила Сорока — председатель профкома ОАО «Дворецкий».

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