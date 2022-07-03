ФОТОФАКТ: Митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил самый большой в Беларуси колокол

В Жировичской обители 2 июля митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил самый большой в Беларуси колокол.

В Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре 2 июля, в канун Дня Независимости Республики Беларусь, состоится освящение и водружение на временную звонницу самого большого в Беларуси колокола.

Колокол изготовлен в память о всех соотечественниках, послуживших делу Победы в войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков, что приобретает особую значимость в Год исторической памяти.