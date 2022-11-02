Фотофакт: неделя озеленения в депо Лунинец

В честь 160-летия Белорусской железной дороги на территории локомотивного депо Лунинец проводится неделя озеленения, сообщает Барановичское отделение БелЖД

При поддержке первичной профсоюзной организации депо были закуплены саженцы 160 кленов, 40 туй, 20 кустов самшит и 4 куста можжевельника.

Профсоюзные активисты высаживают растения по всей территории депо. За неделю в посадке саженцев могут принять участие все желающие работники предприятия!!!