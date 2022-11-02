2022 - Год исторической памятиМикашевичиНовости районаОбщество

Фотофакт: неделя озеленения в депо Лунинец

02.11.2022
39

В честь 160-летия Белорусской железной дороги на территории локомотивного депо Лунинец проводится неделя озеленения, сообщает Барановичское отделение БелЖД

При поддержке первичной профсоюзной организации депо были закуплены саженцы 160 кленов, 40 туй, 20 кустов самшит и 4 куста можжевельника. 

Профсоюзные активисты высаживают растения по всей территории депо. За неделю в посадке саженцев могут принять участие все желающие работники предприятия!!! 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Наш общий дом» В Лунинецком районе пройдёт районный субботник 5 ноября

«Наш общий дом» В Лунинецком районе пройдёт районный субботник 5 ноября

02.11.2022
Photo of Фильм о преступлениях Легиона французских добровольцев на белорусских землях в годы Второй мировой войны покажут во Франции

Фильм о преступлениях Легиона французских добровольцев на белорусских землях в годы Второй мировой войны покажут во Франции

02.11.2022
Photo of В Микашевичах масштабно отметят День военной разведки 5 ноября (Лунинецкий район)

В Микашевичах масштабно отметят День военной разведки 5 ноября (Лунинецкий район)

02.11.2022
Photo of В Брестской области с выпускников-бюджетников, не отработавших установленное время, взыскали более 500 тысяч рублей

В Брестской области с выпускников-бюджетников, не отработавших установленное время, взыскали более 500 тысяч рублей

02.11.2022
Photo of Житель Ганцевичского района пытался угнать два автомобиля

Житель Ганцевичского района пытался угнать два автомобиля

02.11.2022
Photo of «Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

«Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

02.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть