Фотофакт от читателя: лавочка возле вокзала в Лунинце. Желаете присесть?

В социальных сетях «Лунінецкіх навін» продолжают поступать сообщения от неравнодушных читателей

Вот очередное сообщение:

— Такая скамейка в скверике возле вокзала (Лунинца) — после каждой ночи, что невозможно людям посидеть. Почему дворники её не вытирают. Или пусть переставят на другое место где такого не будет. Я как-то вытер её, то через некоторое время, когда встал с неё , люди начали садиться на её, так- как она крайняя. Весь этот результат от ворон и галок.

Вопрос закономерен. Зачем лавочки. если на них посидеть проблематично?