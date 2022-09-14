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Фотофакт от читателя: лавочка возле вокзала в Лунинце. Желаете присесть?

14.09.2022
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В социальных сетях «Лунінецкіх навін» продолжают поступать сообщения от неравнодушных читателей 

Вот очередное сообщение:

— Такая скамейка в скверике возле вокзала (Лунинца) — после каждой ночи, что невозможно людям посидеть. Почему дворники её не вытирают. Или пусть переставят на другое место где такого не будет. Я как-то вытер её, то через некоторое время, когда встал с неё , люди начали садиться на её, так- как она крайняя. Весь этот результат от ворон и галок.

Вопрос закономерен. Зачем лавочки. если на них посидеть проблематично?

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Red

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