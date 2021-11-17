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Фотофакт: Пикет у Представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Беларуси

Как сообщает БЕЛТА, пикет в поддержку беженцев, застрявших на белорусско-польской границе, проходит сейчас возле Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь. Неравнодушные люди выступают против бездействия международных организаций в ситуации с гуманитарной катастрофой, устроенной польским режимом на границе.

Напомним, беженцы, которые находятся на белорусско-польской границе, хотят попасть в Евросоюз, но их не пускают.

Как сообщалось ранее, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 16 ноября. Доведенные до отчаяния беженцы пытались пройти на польскую территорию. Поляки в свою очередь использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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