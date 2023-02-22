Фотофакт: Радуга над Лунинцем! Дело — к весне?

Читательница «ЛН» поделилась снимками радуги над Лунинцем, которую она запечатлела вчера, 21 февраля. Ну что ж, календарная зима заканчивается, а вот какие сюрпризы нам преподнесёт погода — ещё посмотрим. Хотя на на неделе синоптики обещают морозец.

Погода в Лунинецком районе по данным pogoda.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram