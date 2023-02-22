МикашевичиНовости районаОбщество
Фотофакт: Радуга над Лунинцем! Дело — к весне?
Читательница «ЛН» поделилась снимками радуги над Лунинцем, которую она запечатлела вчера, 21 февраля. Ну что ж, календарная зима заканчивается, а вот какие сюрпризы нам преподнесёт погода — ещё посмотрим. Хотя на на неделе синоптики обещают морозец.
Погода в Лунинецком районе по данным pogoda.by
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|22 февраля 2023 (ср)
день
0..-1
|Облачно
4 — 5 (6)
С-З
1 019
растёт
56 — 64
0
вечер
-2..-4
|Переменная облачность
3 — 4 (7)
С-В
1 023
растёт
60 — 66
0
|23 февраля 2023 (чт)
ночь
-4..-6
|Ясно
3 — 4 (5)
В
1 025
растёт
62 — 65
0
утро
-3..-6
|Ясно
3 — 4 (5)
Ю-В
1 026
не измен.
51 — 69
0
день
0..-2
|Ясно
4 — 5 (9)
Ю-В
1 023
падает
41 — 51
0
вечер
-2
|Облачно
5 — 6 (16)
Ю-В
1 018
падает
59 — 66
0
|24 февраля 2023 (пт)
ночь
-1..-2
|Облачно
6 — 7 (14)
Ю
1 013
падает
67 — 77
0
утро
-1..+2
|Кратковременные осадки
6 (14)
Ю
1 007
падает
80 — 100
0.1
день
+2..+3
|Кратковременные осадки
5 — 6 (14)
Ю-З
1 003
падает
100
0.1
вечер
+3
|Кратковременные осадки
4 — 6 (12)
Ю-З
1 001
падает
91 — 100
0.1
|25 февраля 2023 (сб)
ночь
+2
|Облачно
4 (10)
Ю-З
1 000
падает
94 — 99
0
утро
+3
|Кратковременные осадки
5 (12)
Ю
993
падает
100
2
день
+3
|Облачно
4 (8)
З
991
падает
100
0
вечер
+1
|Облачно
6 (10)
З
994
растёт
92
0
|26 февраля 2023 (вс)
ночь
0
|Облачно
5 (11)
Ю-З
997
растёт
87
0
утро
0
|Кратковременные осадки
5 (8)
З
1 001
растёт
90
0.1
день
+1
|Облачно
6 (8)
З
1 007
растёт
72
0
вечер
0
|Облачно
5 (8)
С-З
1 014
растёт
79
0
|27 февраля 2023 (пн)
ночь
-2
|Малооблачно
4 (9)
С-З
1 020
растёт
83
0
утро
-3
|Переменная облачность
4 (7)
С-З
1 025
растёт
78
0
день
+1
|Переменная облачность
4 (5)
С
1 028
растёт
44
0
вечер
-2
|Ясно
3 (7)
С-З
1 032
растёт
74
0
|28 февраля 2023 (вт)
ночь
-2
|Ясно
3 (5)
З
1 033
растёт
77
0