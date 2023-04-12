Фотофакт: рыбное место в Лунинецком районе

Сейчас действует нерестовый запрет на лов рыбы. Исключение сделано только для любительского рыболовства и при этом необходимо соблюдать несколько обязательных условий.

Это не останавливает жителей Лунинецкого района. Они с удовольствием используют возможность отдохнуть на лоне природы и, соблюдая правила, посвятить несколько часов своему увлечению по настоящему в рыбном месте.

Снимок сделан 12 апреля 2023 года

Подписывайтесь на наш канал в Telegram