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Фотофакт: рыбное место в Лунинецком районе

12.04.2023
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Сейчас действует нерестовый запрет на лов рыбы. Исключение сделано только для любительского рыболовства и при этом необходимо соблюдать несколько обязательных условий.

Это не останавливает жителей Лунинецкого района. Они с удовольствием используют возможность отдохнуть на лоне природы и, соблюдая правила, посвятить несколько часов своему увлечению по настоящему в рыбном месте.

Снимок сделан 12 апреля 2023 года

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