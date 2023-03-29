Фотофакт: ученики из Лунинца побывали на выставке «Беларусь интеллектуальная»

Учащиеся 10-11-х классов гимназии и школ Лунинца посетили выставку «Беларусь интеллектуальная», которая проходила в Бресте

Экспозиция распахнула свои двери для посетителей под сводами легкоатлетического манежа, её крупногабаритная часть разместилась на открытой площадке спортивного комплекса. Экспонаты выставки объединены в крупные тематические блоки, такие, как искусственный интеллект, инновационное приборостроение, военная наука, агропромышленный комплекс, биотехнологии, экология, здравоохранение и другие.

Ребята ознакомились с новейшими и самыми интересными достижениями и разработками ученых НАН Беларуси, представителей учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных технопарков.

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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